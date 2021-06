Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : vers l'émission d'une obligation 'verte' Cercle Finance • 07/06/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui son intention de placer la première obligation (en euros) liée au développement durable de son secteur, avec une maturité de 7 ans, dans le cadre du programme Euro Medium Term Note. L'obligation sera adossée à la réalisation de certains objectifs de développement durable, aussi bien en matière d'émission carbone (moins de 7,4 millions de tonnes de CO2 ou équivalent au 31 décembre 2024) ou de capacité installée d'énergie renouvelable (au moins 5 GW au 31 décembre 2025). Le taux d'intérêt restera inchangé jusqu'à l'échéance sous réserve de l'atteinte des objectifs indiqués ci-dessus. En revanche, si l'un des objectifs n'est pas atteint, un mécanisme sera appliqué, augmentant le taux de 25 points de base, précise Eni. L'émission de cette obligation vise à financer les besoins futurs d'Eni et à maintenir une structure financière bien équilibrée, assure l'entreprise.

Valeurs associées ENI MIL +0.62%