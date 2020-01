Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : Var Energi obtient de nouveaux permis en Norvège Cercle Finance • 15/01/2020 à 12:17









(CercleFinance.com) - Var Energi, filiale d'Eni, annonce ce mercredi participer à 17 nouveaux permis d'exploration, après une dernière série de subventions accordées par le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie. Var Energi a ainsi obtenu sept contrats d'exploitation pétrolière et gazière et 10 partenariats sur le plateau continental norvégien, lequel s'étend de la mer du Nord jusqu'à la mer de Barents. Le plateau continental norvégien est considéré comme un élément clé de la future croissance organique de Var Energi, qui est détenue conjointement par Eni (69,6%) et le groupe d'investissement norvégien HitecVision (30,4%).

