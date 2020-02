Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : va proposer un plan de rachat d'actions Cercle Finance • 28/02/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le groupe italien Eni annonce ce jour que son conseil d'administration a décidé de proposer un programme de rachat d'actions propres, pour un délai de 18 mois. 'La proposition concerne l'achat d'actions propres pour un montant maximum potentiel de 1.200 millions d'euros et pour un nombre maximum égal à 5% des actions ordinaires', précise Eni.

Valeurs associées ENI MIL -5.25%