Eni:va payer une contribution extraordinaire de 1,4 milliard

(CercleFinance.com) - Conformément aux directives fournies par les autorités fiscales italiennes, Eni a déterminé que le montant total de la contribution extraordinaire due par les entreprises opérant dans le secteur de l'énergie était d'environ 550 millions d'euros et a versé 40% de ce montant à titre d'avance. Cette contribution extraordinaire fait partie des mesures de soutien décidées par le gouvernement italien.



À la suite de précisions supplémentaires fournies par les autorités fiscales italiennes concernant la pertinence des opérations extraterritoriales pour le calcul de la base imposable, le montant total de la contribution a été redéterminé à environ 1,4 milliard d'euros.



' La différence du paiement anticipé tel que redéterminé a été dûment payée, soit un montant d'environ 340 millions d'euros ' précise le groupe.





