Eni : va installer une plateforme FLNG au large du Mozambique

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui le départ vers le Mozambique du Coral-Sul FLNG, soit la première unité flottante de production, de stockage et de déchargement de GNL jamais déployée dans les eaux profondes du continent africain. Le départ de l'unité flottante a eu lieu au chantier naval Samsung Heavy Industries à Geoje, en Corée du Sud, en présence du président de la République du Mozambique et de son homologue sud-coréen. Le FLNG sera remorqué et amarré sur son site d'exploitation dans le bassin de Rovuma au large du Mozambique. Le démarrage de la production est attendu au second semestre 2022, et il contribuera à augmenter la disponibilité du gaz dans un marché tendu, indique Eni.

Valeurs associées ENI MIL +0.10%