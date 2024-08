Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: va fournir des biocarburants à Poste Italiane information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Eni annonce que la flotte terrestre et aérienne de Poste Italiane fonctionnera avec des biocarburants fournis par Enilive, sa société dédiée aux services et produits de mobilité.



Cette collaboration, visant à aider Poste Italiane à atteindre ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2030, inclut l'utilisation de HVOlution pour le transport routier et de JET A1+Eni Biojet pour le transport aérien.



Les biocarburants sont produits à partir de déchets tels que les huiles de cuisson usagées et les sous-produits de l'industrie agroalimentaire.



Cet accord soutiendra les politiques environnementales de Poste Italiane et contribuera à la transition verte de l'économie italienne.





