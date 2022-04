Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: va augmenter la production de GNL au Congo-Brazzaville information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 14:29









(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a signé aujourd'hui à Brazzaville (République démocratique du Congo - RDC) une lettre d'intention visant à augmenter la production et l'exportation de gaz à partir de la RDC.



Eni compte ainsi conduire un projet de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) dans le pays, avec un démarrage prévu en 2023. A terme, il s'agira de produire quelque 3 millions de tonnes/an de GNL, soit plus de 4,5 milliards de mètres cubes/an.



La production dépassant largement les besoins du marchés intérieur du Congo, ce projet permettra de développer les exportations d'Eni depuis le pays, assure la société.



Par ailleurs, Eni a convenu de définir des initiatives avec le Congo afin de favoriser la décarbonation et la transition énergétique durable dans le pays, notamment à travers les énergies renouvelables ou encore le développement d'une filière agricole destinée à produire des matières premières pour le bio-raffinage sans impacter la filière alimentaire.





