Eni : Vår Energi obtient 10 nouvelles licences d'exploration

(CercleFinance.com) - Eni via Vår Energi - une société détenue conjointement par Eni (69,85%) et par HitecVision (30,15%) - participera à un total de 10 nouvelles licences à la suite des 'Awards in Predefined Areas 2020 ' (APA) par le ministère du Pétrole et de l'Énergie de Norvège. Vår Energi a obtenu les licences pour 5 opérations et 5 partenariats en Mer du Nord, Mer de Norvège et Mer de Barents. 'Les nouvelles licences d'exploration sont situées à la fois autour de centres clés et dans d'autres zones', précise Eni. Les résultats de l'APA 2020 consolident la position de Vår Energi en tant que grande entreprise énergétique indépendante en Norvège.

