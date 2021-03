Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : une reprise des rachats d'actions se profile Cercle Finance • 19/03/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi qu'il allait proposer à ses actionnaires de reprendre ses rachats d'actions, une résolution qui sera soumise au vote de son assemblée générale au mois de mai. L'autorisation, d'une durée de 18 mois, porterait sur un montant maximum de 1,6 milliard d'euros, soit l'équivalent de 7% des actions ordinaires en circulation. Lors de la présentation de son plan stratégique à horizon 2024, le mois dernier, le groupe énergétique italien avait déclaré qu'il envisagerait des rachats d'actions de l'ordre de 400 millions d'euros par an lorsque le baril de Brent aurait franchi la barre des 61 dollars. Le baril de pétrole s'échange actuellement autour de 60,9 dollars. Eni dispose actuellement de 33 millions d'actions en auto-détention, soit un peu plus de 0,9% de son propre capital.

