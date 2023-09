Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: une première centrale photovoltaïque au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Plenitude (Eni) inaugure sa première centrale photovoltaïque en République du Kazakhstan, près du village de Shaulder dans la région du Turkistan.



L'installation, d'une capacité installée de 50 MW permet de développer le portefeuille international de Plenitude et sa présence, à travers sa filiale Arm Wind, dans le secteur des énergies renouvelables au Kazakhstan.



La centrale photovoltaïque produira jusqu'à 90 GWh d'électricité par an et comprendra plus de 93 000 panneaux solaires et une sous-station électrique.



Au Kazakhstan, Plenitude opère dans le secteur des énergies renouvelables à travers sa filiale Arm Wind avec une capacité totale d'exploitation de environ 150 MW.



Stefano Goberti, DG de Plenitude, a déclaré : ' La construction de la ferme photovoltaïque Shaulder représente la première étape importante pour Plenitude dans le secteur de l'énergie solaire au Kazakhstan. L'usine contribuera au développement de la région du Turkistan '.





