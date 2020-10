Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : une perte nette de 500 millions d'euros au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, Eni enregistre un EBIT de 537 millions d'euros, en recul de 75% par rapport au 3e trimestre 2020 (2,16 milliards d'euros). Le recul de l'EBIT atteint 79% sur les neuf premiers mois de l'année. La perte nette atteint -500 millions d'euros au 3e trimestre (contre un bénéfice de 523 millions un an plus tôt) et -7,84 milliards au cours des neuf premiers mois (contre 2 milliards de bénéfice l'an dernier à la même période). Ainsi, au 3e trimestre, le BPA non-GAAP ajusté est à -0.04 euro, soit légèrement mieux que le consensus. Pour 2021, le groupe vise des réductions de coûts de près d'1,4 milliard d'euros et compte réduire ses investissements de 2,4 milliards d'euros.

Valeurs associées ENI MIL -3.08%