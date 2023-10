Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: une importante découverte de gaz en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - Eni annonce une importante découverte de gaz provenant du puits d'exploration Geng North-1 foré dans le PSC de Ganal Nord, à environ 85 km au large de la côte du Kalimantan oriental en Indonésie.



Les estimations préliminaires indiquent une structure totale découverte d'un volume de 5 billions de pieds cubes (Tcf) de gaz.



' La campagne d'exploration en cours, ainsi que les récentes acquisitions, s'inscrivent dans la stratégie de transition énergétique d'Eni visant à réorienter progressivement son portefeuille vers le gaz et le GNL, avec un objectif de 60% en 2030, et à augmenter son portefeuille d'actions GNL ' indique le groupe.



L'Indonésie et l'Asie du Sud-Est en général jouent un rôle important dans cette stratégie.





