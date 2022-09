Eni: un réseaux de recharge à grande vitesse information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 14:50

(CercleFinance.com) - L'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a sélectionné un projet de Be Charge, filiale de Plenitude (Eni), pour construire l'un des plus grands réseaux de recharge à grande vitesse en Europe.



Objectifs de la société : la construction d'un réseau à haute puissance le long des corridors de transport européens, des aires de stationnement et des principaux centres urbains d'ici 2025, à travers huit pays : Italie, Espagne, France, Autriche, Allemagne, Portugal, Slovénie et Grèce.



La Commission européenne a accordé une subvention non remboursable à 24 projets européens.



Stefano Goberti, directeur général de Plenitude, a déclaré : ' Cette contribution accordée par l'UE s'inscrit pleinement dans le plan de Be Charge, qui vise à développer un réseau européen de recharge pour les véhicules électriques, reliant les principaux axes routiers et centres du continent. '