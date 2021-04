Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : un accès de faiblesse après les résultats trimestriels Cercle Finance • 30/04/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi une hausse moins marquée que prévu de son bénéfice net au premier trimestre, une performance décevante que le groupe pétrolier attribue à l'impact des mesures de confinement. La compagnie italienne a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net d'environ 270 millions d'euros, presque multiplié par cinq d'une année sur l'autre, alors que le consensus anticipait un profit de l'ordre de 440 millions d'euros. Dans son communiqué, Eni explique avoir pâti des mesures de restriction à la circulation qui ont frappé la plupart des pays d'Europe, mais les analystes mettent en évidence les performances décevantes de sa branche de fourniture de gaz et d'électricité. 'Les résultats d'Eni Gas & Power s'avèrent particulièrement faibles, alors que la division bénéficie traditionnellement des températures froides du premier trimestre', rappelle-t-on chez RBC. Confirmant des rumeurs qui circulaient sur le marché depuis quelques semaines, Eni a indiqué ce matin qu'il envisageait soit de mettre en Bourse, soit de céder une part minoritaire du capital de l'entité devant naître de la fusion de ses activités de gaz, d'électricité et dans les renouvelables. L'action perdait 1,2% après ces annonces à la Bourse de Milan.

Valeurs associées ENI MIL -2.15%