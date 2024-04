Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: trimestriels solides, mais la dette interroge information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - Eni a dévoilé mercredi des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes et accru ses rachats d'actions, mais l'annonce d'une augmentation de sa dette semblait inquiéter les investisseurs.



Le groupe pétrolier et gazier italien a fait état d'un bénéfice net ajusté de 1,58 milliard d'euros au titre du premier trimestre, en baisse de 46% mais un peu au-dessus du consensus qui le donnait à 1,56 milliard d'euros.



Eni a généré 3,9 milliards d'euros de trésorerie sur les trois premiers mois de l'année, contre 3,8 milliards attendus par le marché, ce qui va lui permettre de relever de 45%, à 1,6 milliard d'euros, son programme de rachats d'actions.



Avec l'acquisition de Neptune Energy (pour 2,3 milliards d'euros), son taux d'endettement ('gearing') est toutefois passé de 20% à la fin 2023 à 23% au 31 mars dernier, un chiffre qui se situe dans le haut de la fourchette de 15% à 25% que le groupe s'était donné pour les quatre prochaines années.



Suite à cette publication, l'action reculait de 0,8% en Bourse de Milan dans les premiers échanges.





