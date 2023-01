Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: transfert de participation dans un bloc à QatarEnergy information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - Eni et TotalEnergies ont finalisé le transfert vers QatarEnergy d'une participation de 30% dans l'exploration des blocs 4 et 9 au large du Liban.



Avec ce transfert, Eni détiendra une participation de 35%, QatarEnergy 30% et TotalEnergies (opérateur) les 35 % restants.



L'opération renforce la coopération stratégique avec QatarEnergy et confirme l'intérêt de l'exploration bassins de la Méditerranée orientale.





Valeurs associées ENI MIL -0.43%