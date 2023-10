Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: titre en hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Eni gagne plus de 1% à Paris alors que UBS a réitéré aujourd'hui son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 17,5 E avant l'annonce des résultats du 3ème trimestre.



' Nous sommes légèrement au-dessus du consensus pour les bénéfices du 3ème trimestre 2023 ', annonce UBS.

' Nous nous attendons à une hausse pour les prévisions de CFFO pour l'exercice ', indique le bureau d'analyses.





