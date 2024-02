Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: tests prometteurs pour la découverte Cronos à Chypre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Eni annonce l'achèvement du puits visant à évaluer la découverte 'Cronos' dans le bloc 6, au large de Chypre.



Le test de production a permis d'estimer la capacité de production due puits à plus de 150 millions de pieds cubes standard par jour - soit plus de 4,2 millions de m³ par jour - en configuration de production.



Le test de production complet et prolongé a prouvé 'l'excellente capacité de production de gaz' de la découverte, souligne Eni.



Ces opérations confirment l'engagement d'Eni et de son partenaire TotalEnergies a progresser rapidement vers la sélection de la solution de développement la plus adaptée et la plus économiquement viable, qui contribuera à l'approvisionnement en gaz de l'Europe et de la région.





