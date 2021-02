Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : termine en forte hausse après l'analyse de RBC Cercle Finance • 22/02/2021 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% profitant de l'analyse de RBC. Le bureau d'études a relevé lundi sa recommandation sur l'action Eni de 'sous-performance' à 'performance en ligne' avec le reste du secteur, tout en rehaussant son objectif de cours de 9,5 à 10 euros. Dans une note de recherche, le broker canadien étaye son relèvement par la remontée des cours du pétrole et par une politique du dividende jugée plus généreuse que celles des autres groupes énergétiques pour la période 2021-2022. RBC met également en évidence des objectifs de croissance plus raisonnables que certains de ses pairs en ce qui concerne sa stratégie dans les activités à faible intensité de carbone.

Valeurs associées ENI MIL +1.72%