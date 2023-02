Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - L'action Eni se hisse dans le vert à Milan avec un gain de 1% sur fond de propos positifs de Barclays qui, tout en ajustant son objectif de cours de 17,5 à 17 euros, réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre de la compagnie pétro-gazière italienne.



'Certes, les dépenses d'investissement sont plus élevées que nous ne le pensions, mais le flux de trésorerie d'exploitation l'est également et nous continuons de voir un potentiel de réévaluation du dividende', affirme le broker après une récente journée investisseurs.





Valeurs associées ENI MIL -1.04%