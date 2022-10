Eni: sollicite les start-ups pour réduire les émissions information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 13:00

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa société spécialisée dans les énergies renouvelables, Plenitude, a lancé aujourd'hui le 'One to Zero Challenge', un projet à destination des start-ups mondiales, des PME innovantes, et autres entreprises ou structures universitaires.



L'idée est de parvenir à identifier des solutions innovantes pour accroître l'intégration et les synergies des métiers de Plénitude tout en contribuant à la baisse des émissions carbonées.



' Avec le One to Zero Challenge, nous invitons les écosystèmes d'innovation internationaux à se joindre à nos efforts de réduction des émissions, indique Stefano Goberti, directeur général de Plenitude. Ensemble, nous voulons trouver des solutions innovantes pour soutenir notre chemin vers la croissance'.



Les candidatures seront collectées fin novembre. Dix entreprises présélectionnées seront alors invitées à présenter leur solution devant le comité d'évaluation finale début 2023. Celles jugées les plus précieuses auront accès aux compétences, aux atouts et à l'expertise d'Eni pour explorer d'éventuelles collaborations.