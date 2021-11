Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : Snam prend une participation dans des gazoducs information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - La société Eni annonce qu'elle va céder à Snam, spécialiste italien du transport de gaz naturel, une participation directe ou indirecte de 49,9% dans deux gazoducs reliant le nord de l'Afrique à l'Italie, pour 385 millions d'euros. La transaction porte sur un gazoduc onshore allant des frontières algérienne et tunisienne à la côte tunisienne (TTPC) ainsi que sur un gazoduc offshore reliant la côte tunisienne à l'Italie (TMPC). Eni conservera une participation de 50,1% dans ces deux pipelines au travers de NewCo, une société italienne nouvellement constituée par Eni. La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2022, assure Eni.

Valeurs associées ENI MIL +1.75%