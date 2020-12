Eni : signe une série d'accords portant sur le gaz en Egypte

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé aujourd'hui une série d'accords avec la République arabe d'Égypte (ARE), l'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) et la société espagnole Naturgy, ouvrant la voie à une réouverture du site de Damiette en Égypte d'ici le premier trimestre 2021, avec le règlement à l'amiable des litiges en cours et la restructuration de Union Fenosa Gas dont les actifs seront partagés entre les partenaires Eni et Naturgy.

Le propriétaire de l'usine de liquéfaction de gaz naturel à Damiette est la société SEGAS, détenue à 40% par Eni via Union Fenosa Gas (50% Eni et 50% Naturgy). Inactive depuis novembre 2012, l'usine dispose d'une capacité de 7,56 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquifié (GNL) par an.

L'accord prévoir que la participation d'Union Fenosa Gas dans l'usine de Damiette (80%) soit transférée à 50% à Eni et à 30% à EGAS. L'actionnariat résultant de SEGAS sera donc Eni 50%, EGAS 40% et EGPC 10%.

Eni reprendra également le contrat d'achat de gaz naturel pour l'usine et recevra les droits de liquéfaction correspondants, augmentant ainsi les volumes de GNL de son portefeuille de 3,78 milliards de mètres cubes par an.

En ce qui concerne les actifs d'Union Fenosa Gas hors d'Egypte, Eni reprendra les activités commerciales de gaz naturel en Espagne, renforçant ainsi sa présence sur le marché européen du gaz.