Eni: signe un protocole d'accord avec la Libye information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 09:59

(CercleFinance.com) - Eni a signé hier un protocole d'accord avec la Libye dans le but d'étudier et d'identifier les opportunités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement de l'énergie durable dans le pays.



Selon les termes de cet accord, Eni travaillera à la réduction des émissions de CO2 en réduisant le brûlage de gaz, les émissions fugitives et l'éventage, ainsi que d'éventuels projets de réduction des émissions sectorielles difficiles à supprimer.



De nouvelles solutions pour le développement des énergies renouvelables et des initiatives pour l'efficacité de l'électricité dans le pays seront évaluées. Enfin, l'entreprise travaillera à l'identification de ressources gazières supplémentaires à partir des gisements existants.



Eni est le principal producteur international de gaz en Libye, avec une part de 80 % de la production nationale. L'entreprise opère en Libye depuis 1959 et possède actuellement un vaste portefeuille d'actifs. La production en actions était de 165 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2022.