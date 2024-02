Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: signe des accords de coopération au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - La directrice générale d'Eni Rovuma Basin (ERB) annonce la signature d'un accord de coopération avec le secrétaire permanent du ministère des Terres et Environnement du Mozambique, Emilia Fumo, afin de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et améliorer les capacités de recherche et d'innovation au niveau national.



Aux termes de l'accord, l'ERB et le ministère coopéreront afin de promouvoir des activités de formation dans le domaine environnemental, en vue de former des stagiaires à la préparation et à l'analyse d'études scientifiques ayant un impact sur la gestion durable des ressources.



En outre, l'accord prévoit des initiatives visant à améliorer et à renforcer la capacité opérationnelle des installations de laboratoire environnemental, notamment par la fourniture et l'installation d'équipements, de mobilier et d'ordinateurs.



Marica Calabrese, directrice générale d'ERB, a déclaré que ' le partage des connaissances avec les pays dans lesquels nous opérons est l'une des marques de fabrique d'Eni. Avec cet accord, nous nous efforçons de contribuer à renforcer la capacité des institutions du Mozambique à sauvegarder l'environnement et à gérer ses ressources '.







