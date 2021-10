Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : signature d'un protocole d'accord tripartite en Angola information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un protocole d'accord en Angola entre Eni Angola, l'ANPG (Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants) et Sonangol (entreprise publique chargée de l'exploitation pétrolière en Angola), portant sur le développement conjoint du secteur de l'agro-biocarburant dans le pays. En s'appuyant sur le modèle de l'économie circulaire, les trois partenaires souhaitent ouvrir un chemin vers la décarbonation du pays, en évaluant notamment le développement de certaines cultures et les opportunités commerciales dans les domaines de la collecte des déchets. Eni souligne que cet accord tripartite est conforme son engagement d'accompagner la transition énergétique dans les pays producteurs de combustibles fossiles, en promouvant l'intégration du continent africain dans la chaîne de valeur des biocarburants.

