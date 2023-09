Eni: se mobilise pour soutenir la Libye information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 11:19

(CercleFinance.com) - Eni, en coopération avec le comité d'urgence de la Libyan National Oil Corporation (NOC), se mobilise pour adresser des fournitures, des équipes de secours et des équipements essentiels pour soutenir les personnes suite aux inondations en Libye.



Le groupe a déjà fourni des médicaments et du matériel médical, des vivres, des kits d'hygiène, des abris temporaires et de la literie (y compris des tentes, des lits, des couvertures, des oreillers), ainsi que des générateurs électriques mobiles.



Par le biais de la coentreprise Mellitah Oil and Gas, Eni et NOC ont également fourni un soutien logistique sous la forme de navires de ravitaillement, d'hélicoptères et de camions de sauvetage équipés de nourriture et d'eau potable, d'unités de communication Internet et d'équipes de secours et médicales.



Eni est présent en Libye depuis 1959, ses opérations sont menées par le biais d'une coentreprise Eni-NOC, à savoir Mellitah Oil and Gas.