Eni : s'engage dans l'énergie verte avec HitecVision

Cercle Finance • 11/11/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier italien Eni va former une joint-venture avec HitecVision, une société norvégienne de capital-investissement. La nouvelle coentreprise, appelée Vargronn, est destinée à jouer un 'rôle majeur' dans le développement, la construction, l'exploitation et le financement de projets d'énergie renouvelable en Norvège, ont déclaré les deux sociétés. Vargronn sera détenue à 69,9% par Eni et à 30,4% par HitecVision. Dans un premier temps, l'entreprise recherchera des opportunités dans le secteur de l'éolien offshore, en participant aux prochains appels d'offres norvégiens pour les licences offshore.

Valeurs associées ENI MIL -0.44%