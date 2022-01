Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: s'associe à Lanxess pour des conservateurs durables information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 13:02









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Matrica, joint-venture entre Versalis (Eni) et Novamont, s'associe à LANXESS afin de produire des conservateurs durables à partir de matières premières renouvelables.



Ainsi, à partir de janvier 2022, l'usine Matrìca de Porto Torres (Sardaigne) fournira à LANXESS des matières premières biosourcées à base d'huiles végétales qui seront alors utilisées par LANXESS pour élargie sa gamme de conservateurs industriels Preventol.



Avec ce partenariat, les deux sociétés visent à faire progresser de manière significative la production de conservateurs durables et à répondre à la demande croissante des marchés.



Eni précise que les nouveaux conservateurs Preventol sont destinés aux produits de consommation tels que les nettoyants ménagers, les produits d'entretien du linge et de vaisselle ainsi que les peintures et les revêtements.





Valeurs associées ENI MIL -2.11%