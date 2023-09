Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENI : revient au zénith à 15,35E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 12:04









(CercleFinance.com) - ENI revient au zénith à 15,35E, égalant son record du 16 février : le prochain objectif serait le retracement du sommet des 16,7E du 3 septembre 2018 puis les 16,9E, le plus haut historique de mi-mai 2018.





Valeurs associées ENI MIL +1.22%