Eni: réunion autour des projets au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré à Londres la secrétaire d'État britannique à la sécurité énergétique et au ' zéro émission ', Claire Coutinho, afin d'évoquer les activités et projets d'Eni dans le pays.



Dans ce cadre, Eni a réitéré son intention de continuer à contribuer à la sécurité énergétique du Royaume-Uni et réaffirmé son rôle de ' partenaire clé ' dans la transition ' Net Zero ' du pays.



La réunion a aussi été l'occasion de discuter des investissements en cours qu'Eni mobilise dans le secteur du captage et du stockage du carbone (CSC), ou encore de ses participations dans l'éolien offshore.



'La réunion d'aujourd'hui a été une excellente occasion de s'aligner avec le gouvernement sur notre volonté mutuelle d'avancer dans les différents domaines dans lesquels nous investissons et sur les conditions qui peuvent contribuer à accélérer davantage la mise en oeuvre de nos projets ' a réagi Claudio Descalzi.



Le directeur d'Eni a indiqué partager la vision du gouvernement britannique à savoir : du gaz naturel pour garantir la sécurité énergétique ; les énergies renouvelables et l'éolien offshore pour décarboner le secteur électrique ; le CSC (capture & stockage du carbone) pour aider les industries difficiles à réduire leurs émission et passer à la carboneutralité ; et enfin l'énergie de fusion pour façonner le secteur énergétique de demain.







