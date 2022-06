Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: report de l'entrée en bourse de la filiale Plénitude information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier soir le report de l'introduction en bourse sur Euronext Milan de Plénitude, indiquant que les conditions de marché s'étaient détériorées.



'Bien qu'il y ait eu un intérêt fort et généralisé des investisseurs pour Plénitude et un soutien important pour sa stratégie, il a été conclu que la volatilité et l'incertitude affectant actuellement les marchés requerraient une phase de surveillance supplémentaire', souligne Eno.



Pour rappel, Plenitude regroupe les activités à bas carbone du groupe énergétique italien, à savoir la production d'électricité verte, la recharge de véhicules électriques et la fourniture d'énergie aux particuliers.



Sa valorisation boursière était estimée aux alentours de 8 milliards d'euros.







