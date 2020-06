Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : réorganisation des activités, le titre en forte hausse Cercle Finance • 05/06/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Reflétant les ambitions de l'entreprise dans la transition énergétique, le groupe pétrolier italien Eni a dévoilé ce matin son projet de réorganisation avec deux nouveaux groupes d'activités. Suite à cette annonce, le titre progresse de près de +4% à la Bourse de Milan. La nouvelle structure organisationnelle - dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie jusqu'en 2050 - se traduira par la création d'une unité Ressources Naturelles qui inclura le portefeuille amont pétrole & gaz d'Eni, qui vise à réduire son empreinte carbone. Une nouvelle activité Énergie Evolution comprendra la production d'énergie comme le gaz naturel et les énergies renouvelables. L'unité ressources naturelles sera dirigée par Alessandro Puliti, l'actuel responsable de l'amont, tandis que l'unité Energy Evolution sera dirigée par son directeur financier actuel, Massimo Mondazzi. La nouvelle structure organisationnelle sera mise en oeuvre au cours des prochaines semaines, a déclaré Eni.

Valeurs associées ENI MIL +4.45%