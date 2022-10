Eni: renonce à l'huile de palme à Venise et Gela information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir définitivement mis fin à l'approvisionnement en huile de palme destinée à être utilisée dans les bioraffineries de Venise et de Gela pour la production de biocarburants hydrogénés.



Les bioraffineries d'Eni à Venise et Gela sont maintenant alimentées avec des matières premières 'déchets et résidus', telles que l'huile de cuisson usagée et les graisses animales, pour plus de 85% de leurs processus, ainsi que d'autres biomasses réglementées par les réglementations nationales et européennes en vigueur.



En novembre, le premier chargement d'huile végétale produite dans l'agri-hub de Makueni au Kenya arrivera à la bioraffinerie de Gela, où sont pressées des graines de ricin, de croton et de coton.



Eni précise que ces matières premières agricoles ne concurrencent pas la chaîne alimentaire, étant cultivées dans des zones dégradées, récoltés sur des arbres sauvages ou issus de la valorisation de sous-produits agricoles.