Eni: renforce sa présence au Congo avec une acquisition information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi soir avoir acquis la société Export LNG Ltd, propriétaire de l'unité flottante de liquéfaction Tango FLNG, du groupe Exmar.



Cette installation sera utilisée par Eni en République du Congo, dans le cadre des activités du projet de développement de gaz naturel dans le bloc Marine XII, conformément à la stratégie d'Eni de tirer parti des ressources en capital gazier.



Le FLNG Tango, construit en 2017, a une capacité de traitement d'environ 3 millions de mètres cubes standard/jour et une capacité de production de GNL d'environ 0,6 million de tonnes par an (environ 1 milliard de mètres cubes standard/an).



Tango FLNG devrait démarrer son activité au Congo au second semestre 2023, suite à la réalisation des travaux d'amarrage et de raccordement nécessaires au raccordement au réseau et aux infrastructures de Marine XII.



La production de GNL de Marine XII devrait commencer en 2023 et, lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, elle fournira des volumes supérieurs à 3 millions de tonnes/an (plus de 4,5 milliards de mètres cubes/an).