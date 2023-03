Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: renforce sa position dans le stockage du carbone information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Eni, opérateur du transport et du stockage du dioxyde de carbone pour HyNet North West, annonce que l'entreprise pourrait devenir ' le premier opérateur de projets de capture et de stockage du carbone (CCS) au Royaume-Uni '.



Le ministère britannique de la sécurité énergétique et du net zéro (DESNZ) a annoncé les premiers projets de capture de carbone qui accéderont au financement de 20 milliards de livres sterling du gouvernement pour accélérer la décarbonation industrielle du Royaume-Uni.



Cinq projets soumis dans le cadre du cluster HyNet North West (sur 7) ont été confirmés dans les huit projets prévus pour un financement, pour lesquels Eni sera responsable du transport et du stockage des émissions de dioxyde de carbone.



Grâce au développement du projet HyNet CCS, Eni jouera un rôle de premier plan dans le processus de décarbonation du Royaume-Uni qui a identifié le captage, le transport et le stockage du CO2 comme 'l'un des outils fondamentaux pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique'.







