Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : renforce sa collaboration avec Politecnico di Milano Cercle Finance • 15/03/2021 à 13:04









(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord-cadre avec Politecnico di Milano afin de renforcer la collaboration entre les deux entités, débutée en 2008. D'une durée de cinq ans et extensible à sept, ce nouvel accord-cadre prévoit notamment le développement d'un 'Joint Center' dédié au développement de la transition énergétique et de la neutralité carbone. Regroupant des experts, des chercheurs et des technologues, ce Joint Center accueillera des projets spécifiques mettant l'accent sur l'accélération des trajectoires de développement et le déploiement de nouvelles technologies, indique Eni.

Valeurs associées ENI MIL -0.33%