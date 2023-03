Eni: renforce la valeur marchande de la technologie 'e-vpms' information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 12:12

(CercleFinance.com) - Eni annonce vouloir renforcer la valeur marchande de sa technologie propriétaire 'e-vpms' (pour Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring System), dédiée à la surveillance du transport de liquides en pipeline.



À cette fin, la société créé Enivibes (76% Eni, 16% Aresys et 8% Solgeo), soit la première entreprise créée dans le cadre des activités d'Eniverse, le Corporate Venture Builder d'Eni.



La technologie 'e-vpms' permet d'effectuer des analyses et de la surveillance en temps réel sur des pipelines nouveaux ou existants grâce à un système innovant d'ondes vibro-acoustiques qui détecte les interférences telles que les tentatives d'effraction ou pipeline accidentel impacts et les variations de flux.



' Cette solution innovante, grâce à l'installation de stations d'acquisition à haute sensibilité, permet des interventions rapides et localisées', assure Eni.



E-vpms®, actuellement installé sur plusieurs lignes de transport de fluides en Italie et à l'étranger, a permis de réduire considérablement les tentatives d'effraction et d'effectuer une maintenance préventive ciblée, garantissant des opérations sûres et fiables.