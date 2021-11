Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : rejoint une plateforme de recherche sur l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 14:51









(CercleFinance.com) - Eni annonce la création d'une plateforme de recherche commune dédiée aux technologies liées à l'hydrogène, avec la Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano, ainsi que Edison et Snam. L'idée des partenaires est d'étudier et développer un vecteur énergétique capable de jouer un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux, à savoir l'hydrogène. Baptisée Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP), la plateforme est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent expérimenter la R&D de produits et services associés à l'hydrogène, avec le soutien de la première université technique d'Italie et de ses laboratoires.

Valeurs associées ENI MIL -1.69%