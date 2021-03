Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : règle 11,8 ME pour éviter des poursuites Cercle Finance • 19/03/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - La société Eni a fait savoir hier soir qu'elle était 'heureuse de constater que les allégations de corruption internationales avaient cessé', dans le cadre d'une enquête relative à certaines de ses activités au Congo, impliquant la société et 'l'un de ses dirigeants'. Alors que les charges contre Eni ont été revues à la baisse hier par le tribunal de Milan, la compagnie a accepté de régler une contrepartie de 11,8 ME, à titre de sanction convenue, indique-t-elle. Eni précise que 'cet accord ne représente pas un aveu de culpabilité de la part de l'entreprise en relation avec l'infraction alléguée, mais une initiative visant à éviter la poursuite d'une procédure judiciaire qui entraînerait des dépenses supplémentaires de ressources pour Eni et toutes les parties impliquées'.

Valeurs associées ENI MIL -0.99%