Eni: réalise une 2ème tranche de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Eni a acquis sur l'Euronext Milan 4 640 950 actions (soit 0,14 % du capital social) au cours de la période du 2 au 5 janvier 2024.



Ce rachat d'actions a été réalisé à un prix moyen pondéré par action égal à 15,5138 euros, pour un montant total de 71 998 563,30 euros dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'actions propres.



Cette opération a été approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires le 10 mai 2023.





Valeurs associées ENI MIL +1.92%