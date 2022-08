Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: publication du rapport 2021 sur les droits humains information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Eni publie son rapport annuel sur les droits humains en 2021, rendant ainsi compte de l'approche de l'entreprise en la matière et faisant le point sur les résultats, les défis et les opportunités qui se présentent à la société en matière de respect des droits de l'homme.



Parmi les principaux résultats de 2021 décrits dans le rapport, Eni a réalisé quatre études spécifiques sur les droits de l'homme en relation avec les projets industriels considérés comme les plus à risque en Angola, en Albanie, à Oman et aux Émirats arabes unis, avec des plans d'action, adaptés aux spécificités de chaque pays.



L'entreprise a également renforcé son engagement en faveur des droits des femmes en signant les Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies. En outre, Eni a publié une politique de tolérance zéro qui interdit toutes les formes de violence et de harcèlement sur le lieu de travail.





Valeurs associées ENI MIL +0.75%