Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : protocole d'accord avec Zhejiang Energy Cercle Finance • 30/03/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Eni et Zhejiang Energy ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération stratégique entre les deux entités dans le secteur de l'énergie, a annoncé Eni. S'appuyant sur l'objectif commun de réduction des émissions et le passage du charbon au gaz dans la production d'électricité, ce protocole d'accord établit un cadre de coopération visant à faciliter les initiatives conjointes entre Eni et Zhejiang Energy. Les initiatives identifiées dans le protocole d'accord vont du développement d'un accord de fourniture de GNL à long terme à la participation conjointe à des projets gaz/GNL.

Valeurs associées ENI MIL +0.62%