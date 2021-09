Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : protocole d'accord avec Mubadala Petroleum information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 13:01









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un protocole d'accord avec Mubadala Petroleum, filiale à 100 % de Mubadala Investment Company. Cette coopération vise à identifier les opportunités de coopération dans le secteur de la transition énergétique, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Europe et dans d'autres régions d'intérêt mutuel. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Eni à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. ' L'accord signé avec Mubadala Petroleum représente une nouvelle étape vers un avenir à faibles émissions de carbone', confirme Claudio Descalzi, directeur général d'Eni. 'Nous allons travailler avec un partenaire stratégique comme Mubadala Petroleum pour trouver des moyens d'atteindre des objectifs communs de décarbonation dans le monde', conclut-il.

