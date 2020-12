Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : protocole d'accord avec la Chine dans l'énergie Cercle Finance • 30/12/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier et gazier italien Eni a annoncé mercredi avoir conclu un protocole d'accord en vue de collaborer avec la Chine sur les questions liées à l'énergie. Le partenariat signé avec le Centre de coopération internationale (ICC) de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) prévoit une coopération dans le partage des connaissances et des meilleures pratiques, dans l'évaluation de l'impact des politiques énergétiques et des réglementations de marché, précise Eni dans un communiqué. Le projet prévoit également d'identifier des domaines d'intérêt communs et le développement des relations avec les entreprises chinoises aux niveaux national, provincial et municipal, indique le groupe énergétique. Eni - qui cherche à se développer dans les énergies propres - souligne qu'un autre volet de l'accord porte sur la transition énergétique et la décarbonisation, les deux parties ayant l'intention de collaborer, entre autres, dans des domaines tels que les sources d'énergie à faible émission de carbone et l'économie circulaire. Pour mémoire, le géant italien, qui est implanté en Chine depuis 1984, a récemment ouvert une succursale à Pékin.

