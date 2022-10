Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: projette de construire une bioraffinerie à Livourne information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 15:31

(CercleFinance.com) - Eni annonce étudier l'opportunité de construire une nouvelle bio-raffinerie sur son site industriel de Livourne (Italie).



La société conduit ainsi une étude de faisabilité portant sur la construction d'une unité de prétraitement de la matière première biogénique, d'une usine Ecofining™ de 500 000 tonnes/an et d'une usine de production d'hydrogène à partir de gaz méthane.



'La construction de cette nouvelle bioraffinerie - située dans une zone industrielle abritant des installations de production de carburants et de lubrifiants - permettrait de maximiser les synergies des infrastructures déjà disponibles et d'assurer l'avenir du site en tant que pôle d'emploi et de production', estime Eni.



' Nous travaillons pour franchir une étape importante dans la stratégie de décarbonation d'Eni, indique Giuseppe Ricci, directeur général d'Eni's Energy Evolution. Notre objectif est d'augmenter la disponibilité de produits décarbonés et durables pour nos clients et d'atteindre nos objectifs de réduction des émissions'.