Eni : projet photovoltaïque de 50 MWc en Angola

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Solenova, coentreprise entre Eni et Sanangol, a pris une décision finale d'investissement (FID) et signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) concernant la première phase du projet photovoltaïque de Caraculo, en Angola. Ces annonces témoignent de l'avancement du projet dont le démarrage est prévu au quatrième trimestre 2022. Une fois opérationnelle, la centrale disposera d'une capacité totale de 50 MWc. La première phase du projet sera de 25 MWc, précise Eni. La centrale photovoltaïque de Caraculo permettra de réduire la consommation de diesel dédié à la production électrique et contribuera ainsi à la transition énergétique de l'Angola .

Valeurs associées ENI MIL +2.68%