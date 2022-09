Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: projet de stockage du carbone en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 12:45









(CercleFinance.com) - Eni UK annonce avoir sollicité l'Autorité de transition de la mer du Nord (NSTA) afin d'obtenir une licence concernant un projet de capture et séquestration ducarbone (CSC) dans le champ gazier appauvri de Hewett, dans le sud de la mer du Nord.



L'idée est de pouvoir contribuer à la décarbonation de la région de l'estuaire de Bacton et de la Tamise.



'Le gisement de gaz appauvri de Hewett est un site idéal pour le stockage permanent et sûr du CO2 avec une capacité totale d'environ 330 millions de tonnes', estime Eni.



Le projet CSC permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'un volume de CO2 équivalent aux émissions annuelles de six millions de voitures.





