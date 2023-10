Eni: projet de R&D conjointe avec Dompé farmaceutici information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 12:07

(CercleFinance.com) - Eni et Dompé farmaceutici ont signé aujourd'hui une lettre d'intention afin de lancer des activités conjointes de recherche et de développement axées sur la santé des personnes et des communautés dans les zones où Eni opère, ainsi que sur d'autres problèmes de santé mondiaux pertinents.



Les deux sociétés ont décidé de s'engager à nouveau dans des activités de recherche communes en mettant en commun leur expertise en modélisation moléculaire et leurs capacités de calcul haute performance.



Conformément à la lettre d'intention, Eni garantira aux chercheurs de Dompé l'accès à ses laboratoires, le soutien du personnel spécialisé de l'entreprise et l'utilisation de son supercalculateur HPC5.



L'objectif est d'accélérer l'identification de nouveaux médicaments et vaccins capables de répondre plus rapidement et plus efficacement aux futures urgences sanitaires.