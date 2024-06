Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: projet de protection des forêts au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Eni, en partenariat avec Biocarbon Partners (BCP), a annoncé hier le projet Great Limpopo au Mozambique pour protéger les forêts et lutter contre la déforestation dans le cadre du REDD+ des Nations Unies.



Ce programme, couvrant jusqu'à 4 millions d'hectares dans quatre provinces (Manica, Sofala, Inhambane et Gaza), vise à préserver les forêts en impliquant activement les communautés locales dans la gestion des ressources forestières et en promouvant l'agriculture intelligente face au climat.



Le projet prévoit de créer des opportunités économiques pour plus de 320 000 personnes et de préserver la biodiversité en établissant des corridors naturels pour la faune entre les parcs nationaux du Mozambique et de l'Afrique du Sud.





